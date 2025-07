Atropelamento fatal de cadeirante evidencia falta de acessibilidade em SP Família de André busca justiça após motorista fugir do local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h22 ) twitter

Cadeirante é morto atropelado ao trafegar na rua por falta de calçada acessível em SP

André Luís Ribeiro Campelo, cadeirante de 51 anos, foi atropelado fatalmente em uma avenida na zona leste de São Paulo. Devido à falta de condições adequadas nas calçadas, ele trafegava pela rua quando foi atingido por um carro em alta velocidade cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

O acidente ocorreu próximo ao bairro do Itaim Paulista após André sair de um evento cultural. A precariedade das calçadas obrigou-o a seguir pela rua, resultando no trágico incidente. A família destaca as dificuldades diárias enfrentadas por André devido às más condições das calçadas.

A prefeitura de São Paulo afirma ter realizado milhares de obras para melhorar a acessibilidade desde 2021, mas a família critica a eficácia dessas ações. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso para identificar e responsabilizar o motorista.

Assista ao vídeo - Cadeirante é morto atropelado ao trafegar na rua por falta de calçada acessível em SP

