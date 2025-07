Balança Povão: Moradores da zona norte de SP reclamam de esgoto a céu aberto e postes sem energia

Os moradores de um condomínio no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, estão denunciando as situações do entorno do local. Nas calçadas e ruas que orbitam o condomínio, pairam esgoto a céu aberto, montes de lixo nas calçadas e postes sem energia, que não iluminam o local. O Balança Povão foi até o local da denúncia para amplificar a voz dos moradores, muitos dos quais compraram seus apartamentos na planta. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!