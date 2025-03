Avião retorna após piloto esquecer passaporte durante voo Passageiros enfrentaram atrasos e receberam compensações da companhia aérea Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Piloto esquece passaporte e precisa retornar ao aeroporto após duas horas de voo

Um voo que partiu de Los Angeles com destino a Shanghai precisou retornar após duas horas no ar porque um dos pilotos esqueceu o passaporte. A situação gerou pânico inicial entre os 257 passageiros, que temeram problemas na aeronave. A companhia aérea organizou uma nova tripulação e ofereceu vales de refeição e indenizações aos passageiros, mas o voo chegou ao destino com mais de seis horas de atraso.

A aeronave já estava em pleno voo quando o piloto anunciou a necessidade de retorno ao aeroporto de origem. A notícia causou alvoroço entre os passageiros, que inicialmente pensaram em problemas técnicos. No entanto, a causa do retorno foi a ausência do passaporte do piloto, documento essencial para a entrada no destino final.

A companhia aérea rapidamente tomou providências para minimizar o impacto nos passageiros. Uma nova equipe foi designada para completar a viagem. Além disso, os passageiros receberam vales para refeições e compensações financeiras pelo transtorno. Apesar das medidas, o atraso foi significativo, com o pouso em Shanghai ocorrendo mais de seis horas após o previsto.

Este não é um incidente isolado. Em 2019, um voo no Vietnã também enfrentou atrasos devido à perda de um documento por um piloto. A situação levanta questões sobre os procedimentos de verificação de documentos antes do embarque, que deveriam impedir tais ocorrências.

‌



Assista em vídeo - Piloto esquece passaporte e precisa retornar ao aeroporto após duas horas de voo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!