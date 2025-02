Balança Povão: Praça reformada há um ano é inutilizada por nunca ter sido inaugurada Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 15h33 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h00 ) twitter

Na Vila Romana, zona oeste de São Paulo, uma praça linda, com quadra arrumada e brinquedos novos foi flagrada completamente vazia e trancada com um cadeado. O local foi reformado, mas nunca foi inaugurado, então ninguém utiliza o espaço. O Balanço Geral foi até lá para conferir a situação e conversar com os moradores

