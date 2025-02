Balança Povão: Água de esgoto jorra no meio de avenida na zona sul de São Paulo há cerca de um mês

Os moradores do Parque Bristol, na zona sul de São Paulo, enfrentam problemas com o esgoto da Avenida dos Ourives. A tubulação está entupida há mais de um mês, fazendo os bueiros transbordarem. A água suja invade calçadas, trazendo preocupação com a saúde e segurança. Diversas solicitações foram feitas à Sabesp, mas o problema persiste. A prefeitura de São Paulo realizou uma vistoria em janeiro e notificou a companhia para uma solução imediata.