Balança Povão: Após placa de sinalização ser arrancada, moradores tentam evitar acidentes
A placa de sinalização de mão única foi arrancada por vândalos, causando confusão no trânsito
Motoristas estão invadindo a contramão da rua de uma escola no Grajaú, na zona sul de São Paulo. O local é mão única, ou seja, os veículos só podem descer. No entanto, a placa de sinalização foi arrancada por vândalos e a porta da escola se tornou uma zona de risco para acidentes, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Um pai quase foi atropelado com o filho e os moradores denunciaram a situação. Acompanhe na reportagem!
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas