Balanço Geral

Balança Povão: Após placa de sinalização ser arrancada, moradores tentam evitar acidentes

A placa de sinalização de mão única foi arrancada por vândalos, causando confusão no trânsito

Balança Povão|Do R7

Motoristas estão invadindo a contramão da rua de uma escola no Grajaú, na zona sul de São Paulo. O local é mão única, ou seja, os veículos só podem descer. No entanto, a placa de sinalização foi arrancada por vândalos e a porta da escola se tornou uma zona de risco para acidentes, principalmente no horário de entrada e saída dos alunos. Um pai quase foi atropelado com o filho e os moradores denunciaram a situação. Acompanhe na reportagem!

  • balanca-povao
  • balanco-geral
  • Carros
  • CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)
  • Crianças

