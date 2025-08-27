Balança Povão: Cratera se abre debaixo de calçada e assusta moradores da Grande São Paulo

Um buraco imenso abriu debaixo de uma calçada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os moradores disseram que o problema começou após o rompimento de uma tubulação de água há cerca de oito meses. A Prefeitura de Franco da Rocha fez uma vistoria no local e afirmou que acompanhará o caso junto à Sabesp, tida como responsável pelo problema. No entanto, a empresa alega que o buraco foi causado por uma obra cujo responsável não foi identificado, e diz que cabe ao dono da obra reparar os danos.



Enquanto isso, os moradores, preocupados com os riscos de acidentes, buscam soluções improvisadas para sinalizar o perigo na área. Todos vivem em alerta, com medo da calçada desabar, ou de alguém cair no buraco novamente. Vários carros também ficaram presos ali, e a cratera aumenta a cada dia, se expandindo para a rua. O Balanço Geral foi até lá entender o que está acontecendo e ouvir a opinião dos moradores. Acompanhe na reportagem!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!