Balança Povão: Moradores cobram solução para ponte danificada na zona leste de SP

Moradores estão revoltados com a demora no conserto de uma ponte em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A estrutura está cedendo e uma fenda enorme abriu no concreto. Para pegar transporte público, ir às escolas ou comércios, o trajeto levava em média 10 minutos. Agora, tendo que desviar da ponte, são 30 minutos de caminhada. O problema já dura mais de um ano e até agora, os moradores aguardam uma solução.