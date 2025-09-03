Balança Povão: Moradores da Vila Carrão enfrentam riscos com caminhões pesados na região

Na Rua Luzia da Conceição Morais, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, os moradores enfrentam problemas com o tráfego de caminhões pesados. Recentemente, um caminhão-tanque perdeu o freio e colidiu com um carro, quase atingindo um poste de energia. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para remover o veículo. Os moradores estão preocupados com a segurança e pedem a interdição do tráfego pesado na rua, citando acidentes frequentes desde o início das obras do metrô. A CET prometeu instalar sinalização proibindo a circulação desses veículos.



