Balança Povão: Moradores do Jabaquara, zona sul de SP, enfrentam enchente após obras na região

Moradores do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, estão em pânico com a previsão de temporais para os próximos dias. Uma obra em um córrego mudou o curso da água. Os moradores contam que algumas manilhas de concreto foram deixadas no leito do córrego e dificultam o escoamento da água da chuva. O muro do canal não aguentou a força da enxurrada e cedeu e com isso, várias casas foram inundadas.