Balança Povão: Obra paralisada impede lojistas de trabalharem em rua do centro de SP

Na rua do Gasômetro, uma das mais importantes vias comerciais de SP, uma obra está prejudicando o trabalho de comerciantes. Ela está parada há 40 dias e causou o bloqueio de duas faixas. Além disso, uma cratera imensa se formou no local. A construtora diz que a obra segue em fase de estudo arqueológico. A SPTrans e a Secretaria de Mobilidade Urbana informaram que as obras foram paralisadas por recomendação do Iphan. A previsão de entrega é de 60 dias a partir da liberação do Iphan para retomar os trabalhos.