Balança Povão: Rua da zona norte de SP vira lamaçal e moradores exigem recapeamento da via

Moradores de uma rua na zona norte de SP estão revoltados com as condições da via, que vira um verdadeiro lamaçal quando chove. A lama, que invade o local, prejudica a circulação de veículos: os carros de aplicativos deixaram de entrar no bairro e a perua escolar não busca mais as crianças. Apenas veículos maiores conseguem passar e, mesmo assim, enfrentam dificuldades. A rua ‘Ilha da Vitória’ foi apelidada de ‘Ilha da Lama’ pelos moradores, que não aguentam mais e cobram a promessa de recapeamento da via que foi feita há dois anos.