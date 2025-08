Balança Povão: Surto de escorpiões em São Paulo deixa moradores aflitos

Um surto de escorpiões está acontecendo em diversas partes de São Paulo e da região metropolitana. No Jardim Peri Alto, zona norte da capital, um jovem foi parar no hospital depois de ser picado pro um escorpião, que estava dentro da bota dele. Por lá, os moradores estão em estado de alerta e alguns até pensaram em abandonar a própria casa por causa do animais. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!