Balança Povão: Vazamento de esgoto causa transtornos para moradores da zona leste de SP

O vazamento de um esgoto tem causado transtornos para moradores de uma rua, na Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A água suja está subindo pelos ralos e vasos sanitários. Um salão de beleza ficou destruído; outro comércio teve de fechar por causa do cheiro forte. A companhia responsável ainda não resolveu o problema. Com isso, os moradores pediram ajuda para o Balanço Geral. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!