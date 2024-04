Balança Povão : Moradores de bairro da zona norte de SP reclamam de rua escorregadia Os moradores não conseguem deixar veículos estacionados, nem passar pelo local e pediram ajuda do Balanço Geral

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma rua de paralelepípedos que fica na zona norte de São Paulo é um verdadeiro desafio para os motoristas que precisam passar por lá. Na subida ou na descida, os carros escorregam ao tentar passar pelo local. A rua Paulo Peixoto ganhou até apelido: "rua do sabão", ou "rua do quiabo". Os moradores não conseguem deixar veículos estacionados ali e pediram ajuda do Balanço Geral.