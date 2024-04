Balança Povão : Moradores reclamam de transtornos causados por obra

Alto contraste

Há um ano, os moradores do bairro Imirim, na zona norte de São Paulo, estão convivendo com os transtornos causados pela construção de um corredor exclusivo de ônibus na avenida. Quem trabalha no local faz as contas dos prejuízos. Os clientes não aparecem mais porque não conseguem entrar nas lojas. Já quem mora na avenida diz que enfrenta dificuldades para entrar e sair de casa, isso sem contar a poeira. Cansados de tantos problemas, os moradores e comerciantes se reuniram para pedir ajuda ao Balanço Geral.