Rua antes tranquila vira via perigosa na zona sul de São Paulo

A rua Micronésia era sinônimo de tranquilidade para os moradores da Vila Quintana, na zona sul de São Paulo. Até que a prefeitura construiu um viaduto para cruzar a linha do trem que passa por ali. O que todos pensavam que seria um facilitador, virou uma dor de cabeça. Os rachas, acidentes, grupos de motociclistas empinando motos e carros estacionados atingidos por motoristas que fogem sem arcarem com os prejuízos, viraram rotina. O Balanço Geral vai até lá para os moradores desabafarem no megafone do Balança Povão.