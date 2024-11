Emocionado, Gottino realiza sonho de fã mirim e declara: ‘Era tudo que eu precisava’ O apresentador do Balanço Geral não se conteve ao ouvir a história da pequena Lorena Balançou Você|Do R7 22/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h50 ) twitter

O encontrou "balançou" o coração de Gottino e dos telespectadores Reprodução/RECORD

O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, foi surpreendido por uma história emocionante em que um dos personagens principais era, ninguém mais, ninguém menos, do que ele mesmo. Lorena, fã mirim do apresentador e conhecida como “coração valente”, nasceu com uma condição cardíaca genética e rara, sendo necessário um transplante de coração para salvar a vida da pequena.

Sendo assim, ela e seus pais tiveram que deixar a cidade de Arapiraca (AL), e se mudar para São Paulo (SP) em busca de um tratamento eficaz. Após cinco anos de espera, Lorena finalmente saiu da lista de espera e conseguiu um coração para fazer a cirurgia, que por sinal, foi um sucesso. Três meses depois veio a alta, no começo de outubro.

Em entrevista à repórter Priscila Tovic, a menina de coração valente revelou o que gosta de fazer, além dos cuidados necessários para viver de maneira saudável. Ela contou que usa máscaras e álcool em gel em locais públicos, embora essas precauções não a impedem fazer algumas de suas atividades favoritas, como brincar com as amigas e descer no escorregador.

Sobre seus sonhos, Lorena não esconde a vontade de voltar para sua cidade natal e conhecer o ídolo, Gottino. A menina disse não perder o programa, e que, inclusive, assistia quando estava no hospital.

A equipe do Balanço Geral a trouxe para os estúdios da RECORD para realizar esse encontro tão esperado. O apresentador se emocionou ao ver a fã e declarou: “Era tudo que eu precisava hoje”.

Para encerrar, os dois abraçaram a câmera; gesto típico de Gottino que, muitas vezes, foi a alegria e a força para essa pequena guerreira enfrentar seus dias mais difíceis.

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.