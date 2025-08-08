Barco atropela banhistas nos EUA; menina morre e mulher fica ferida Condutor embriagado pagou fiança milionária e será monitorado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem embriagado pilotou barco e atropelou banhistas no lago Harris, Carolina do Norte.

Brooklyn Carroll, de 10 anos, morreu; Jennifer Stel sofreu ferimentos graves e teve uma perna amputada.

Condutor Quentin Kite pagou fiança de 250 mil dólares e está sendo monitorado eletronicamente.

Kite já tinha histórico de problemas legais relacionados à embriaguez; sua namorada também enfrenta acusações.

No lago Harris, na Carolina do Norte, um homem embriagado pilotando um barco causou um acidente trágico que resultou na morte de Brooklyn Carroll, uma menina de 10 anos. Outra vítima sofreu ferimentos graves que levaram à amputação de uma perna.

O condutor do barco foi encontrado com 39 latas de cerveja vazias a bordo e estava tão embriagado que não conseguiu realizar um teste de teor alcoólico no local. Após pagar uma fiança de 250 mil dólares, ele foi liberado da prisão e agora está sendo monitorado eletronicamente e proibido de operar veículos motorizados.

Ele tem um histórico de problemas legais relacionados à embriaguez no trânsito e estava em liberdade condicional no momento do acidente. A namorada dele, proprietária do barco envolvido no acidente, também enfrenta acusações devido ao seu envolvimento indireto no ocorrido. Uma audiência está programada para o final do mês.

