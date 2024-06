Barraca do Beijo! Gottino movimenta a web com momento fofo ao lado da esposa Em clima de festa junina, o apresentador do Balanço Geral entrou na brincadeira e empolgou os fãs; vem ver!

Balanço Geral|Do R7 25/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share