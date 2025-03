Bombeiros apagam fogo de acidente com caminhão-tanque na rodovia Presidente Dutra, no Rio Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h03 ) twitter

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas do acidente que envolveu o tombamento de um caminhão-tanque na rodovia Presidente Dutra, altura do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (03). Além de apagar o fogo, os bombeiros também realizaram o trabalho de resfriamento do tanque de combustível para que o fogo não volte. Todos os envolvidos no acidente estão bem. O motorista do caminhão foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, com ferimentos leves.

