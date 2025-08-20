Briga entre casais por vaga de estacionamento causa tumulto em condomínio
Discussão sobre bloqueio de entrada resulta em agressões físicas na zona leste
Câmeras de segurança registraram um confronto físico entre dois casais em um condomínio na zona leste de São Paulo. A briga começou quando um casal deixou seu carro parado na entrada destinada a visitantes, impedindo outro veículo de acessar o estacionamento.
O conflito escalou quando a mulher do carro bloqueado agrediu o motorista do outro veículo com uma bolsa. Em resposta, ele e sua esposa revidaram, resultando em uma briga generalizada. As câmeras mostram a médica envolvida caindo no chão e sendo puxada pelos cabelos enquanto seu namorado tentava defendê-la.
O tumulto só foi controlado com a intervenção do porteiro do prédio. O casal que bloqueava a entrada era morador do condomínio, enquanto o outro estava apenas visitando. A médica tentou impedir a saída do carro pendurando-se no capô. A confusão deixou ferimentos leves nas mulheres envolvidas.
