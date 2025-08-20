Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Briga entre casais por vaga de estacionamento causa tumulto em condomínio

Discussão sobre bloqueio de entrada resulta em agressões físicas na zona leste

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Conflito entre dois casais em condomínio na zona leste de São Paulo.
  • Discussão iniciada por carro bloqueando entrada de visitantes resultou em agressões.
  • Intervenção do porteiro foi necessária para controlar o tumulto.
  • Confusão deixou ferimentos leves nas mulheres envolvidas.

 

Câmeras de segurança registraram um confronto físico entre dois casais em um condomínio na zona leste de São Paulo. A briga começou quando um casal deixou seu carro parado na entrada destinada a visitantes, impedindo outro veículo de acessar o estacionamento.

O conflito escalou quando a mulher do carro bloqueado agrediu o motorista do outro veículo com uma bolsa. Em resposta, ele e sua esposa revidaram, resultando em uma briga generalizada. As câmeras mostram a médica envolvida caindo no chão e sendo puxada pelos cabelos enquanto seu namorado tentava defendê-la.

O tumulto só foi controlado com a intervenção do porteiro do prédio. O casal que bloqueava a entrada era morador do condomínio, enquanto o outro estava apenas visitando. A médica tentou impedir a saída do carro pendurando-se no capô. A confusão deixou ferimentos leves nas mulheres envolvidas.

O que causou a briga entre os casais no condomínio?

A briga começou quando um casal estacionou seu carro na entrada destinada a visitantes, impedindo outro veículo de acessar o estacionamento.


Como escalou a situação entre os casais?

A mulher do carro bloqueado agrediu o motorista do outro veículo com uma bolsa, o que levou ele e sua esposa a revidarem, resultando em uma briga generalizada.

Quem controlou o tumulto e como isso aconteceu?

O tumulto foi controlado com a intervenção do porteiro do prédio.


Houve feridos durante a confusão?

Sim, a confusão deixou ferimentos leves nas mulheres envolvidas.

Veja também


Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.