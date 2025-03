Câmeras de segurança auxiliam prisão de ladrões em São Caetano do Sul (SP) Dupla furtou celular de carro parado e foi capturada por viatura após monitoramento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h29 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h29 ) twitter

Tecnologia ajuda a prender dupla que furtou celular dentro de carro parado em acostamento em SP

Uma tecnologia com câmeras de segurança ajudou a prender uma dupla de criminosos que furtou um celular de dentro de um carro parado no acostamento em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O veículo de um motorista de aplicativo apresentou falhas mecânicas no meio de uma rodovia e, enquanto o homem buscava ajuda em um posto de gasolina próximo, os ladrões aproveitaram para agir.

As câmeras capturaram a ação dos suspeitos em tempo real enquanto eles seguiam pelas ruas da cidade em uma moto. A Guarda Civil Metropolitana foi alertada e conseguiu interceptar a dupla pouco tempo após o crime, resultando na prisão sem resistência dos envolvidos.

