Caminhoneiro faz retorno em local proibido e provoca a morte de jovem O suspeito fugiu do local do crime, mas foi encontrado pela polícia horas depois

Alto contraste

A+

A-

Motorista responsável pelo acidente alega que não viu a placa de proibição da manobra de retorno Motorista responsável pelo acidente alega que não viu a placa de proibição da manobra de retorno (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso de Alexandra Stefany Braga, de 23 anos, jovem que morreu após um acidente entre a moto dela e um caminhão, em Minas Gerais.

Um motorista de caminhão fez um retorno em lugar proibido e atingiu a lateral de uma moto, onde estava a jovem. Inclusive, no trecho onde o veículo fez a manobra, tinha uma placa que proibia a passagem de ônibus e caminhões. Alexandra não resistiu e morreu na hora.

Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, testemunhas disseram que o motorista do caminhão, de 42 anos, teria fugido. Os familiares e amigos ficaram muito comovidos com a morte da jovem e ameaçaram danificar o caminhão.

O motorista foi encontrado pela polícia horas depois. Em depoimento, ele disse que estava procurando um lugar para estacionar. Como não encontrou, teve a ideia de fazer o retorno e parar do lado oposto da via. O suspeito ainda disse que sinalizou a manobra e que chegou a ver a jovem na motocicleta, no entanto, imaginou que ela teria visto a sinalização dele.

Continua após a publicidade

Segundo a polícia, o caminhoneiro disse que ouviu um barulho de algo deslizando no chão e só percebeu o acidente, quando notou que a roda teria passado pelo corpo e capacete de Alexandra.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista disse que desceu do caminhão para prestar socorro à vítima, mas ficou com medo após ouvir que alguém iria agredi-lo. Diante disso, fugiu do local, mas chegou a acionar o SAMU. O motorista ainda garantiu que não viu a placa de proibição da manobra de retorno.

Continua após a publicidade

Os veículos estavam com a documentação em dia, porém Alexandra não tinha habilitação. Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido, destacou que o local é devidamente sinalizado e que o motorista que causou o acidente teria ignorado a sinalização.

Confira na íntegra:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

" gallery_id="65a81213c012adc385000334" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/balanco-geral/caminhoneiro-faz-retorno-em-local-proibido-e-provoca-a-morte-de-jovem-17012024"]