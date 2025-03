Cão morre após ser atacado por pitbulls perto de parque em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 09h35 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thor, um cão da raça shih tzu de cinco anos, morreu após ser brutalmente atacado por três pitbulls soltos na rua próximo ao Parque da Aclimação, em São Paulo. Cláudia, a tutora, tentou proteger seu animal de estimação, mas acabou ferida. Os pitbulls, que pertencem a um tutor ausente na ocasião, escaparam sob a supervisão de outra pessoa. Imagens de celular capturaram o momento, mostrando o desespero de Cláudia e a tentativa dos vizinhos de ajudar. O tutor, ao saber do ocorrido, arcou com as despesas veterinárias e classificou o evento como uma fatalidade. Contudo, vizinhos criticam a segurança e a responsabilidade na guarda dos pitbulls. Cláudia levou o caso à polícia e busca justiça pela morte de seu cão. Especialistas ressaltam a necessidade de manejo apropriado para raças como pitbulls.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa