Carro de luxo cai em córrego e deixa duas vítimas fatais em São Paulo

BMW em alta velocidade colide com mureta na avenida Jornalista Roberto Marinho

  • Um acidente fatal em São Paulo envolve um carro de luxo, uma BMW.
  • O veículo colidiu com uma mureta na Avenida Jornalista Roberto Marinho e caiu em um córrego.
  • Duas vítimas foram resgatadas, mas não resistiram aos ferimentos no hospital.
  • A Polícia Civil investiga o acidente, enquanto o carro avaliado em R$ 1 milhão está sendo removido.

 

Um grave acidente envolvendo um carro de luxo resultou na morte de duas pessoas na zona sul de São Paulo. Durante a madrugada, uma BMW trafegava em alta velocidade pela avenida Jornalista Roberto Marinho quando colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego próximo ao rio Pinheiros.

Apesar das tentativas de frenagem do motorista, o veículo atingiu um poste antes de cair no córrego. As vítimas foram resgatadas das ferragens e levadas ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.

Familiares presentes no local relataram que o veículo é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e pode facilmente alcançar velocidades superiores a 200 km/h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está removendo o carro com auxílio de um guincho. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

