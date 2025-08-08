Carro de luxo cai em córrego e deixa duas vítimas fatais em São Paulo BMW em alta velocidade colide com mureta na avenida Jornalista Roberto Marinho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um acidente fatal em São Paulo envolve um carro de luxo, uma BMW.

O veículo colidiu com uma mureta na Avenida Jornalista Roberto Marinho e caiu em um córrego.

Duas vítimas foram resgatadas, mas não resistiram aos ferimentos no hospital.

A Polícia Civil investiga o acidente, enquanto o carro avaliado em R$ 1 milhão está sendo removido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um grave acidente envolvendo um carro de luxo resultou na morte de duas pessoas na zona sul de São Paulo. Durante a madrugada, uma BMW trafegava em alta velocidade pela avenida Jornalista Roberto Marinho quando colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego próximo ao rio Pinheiros.

Apesar das tentativas de frenagem do motorista, o veículo atingiu um poste antes de cair no córrego. As vítimas foram resgatadas das ferragens e levadas ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.

Familiares presentes no local relataram que o veículo é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e pode facilmente alcançar velocidades superiores a 200 km/h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está removendo o carro com auxílio de um guincho. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Veja também

‌



Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP) Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente Exclusivo: pai cuida sozinho de quatro filhos após morte da esposa por câncer Homem bêbado atropela banhistas com barco em lago nos EUA e mata menina de 10 anos Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP) Jogador de futebol é preso após atropelar quatro pessoas em estrada ‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo Amigos de SP que desapareceram no Paraná iam cobrar dívida sobre venda de propriedade rural Polícia procura por criminosos acusados de atirar em agente em Paraisópolis Ruiva do punk é procurada por morte durante show em SP Traficante internacional de armas é preso com arsenal em Diadema, ABC paulista Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha que troca controles de portões automáticos em SP Motorista perde controle de carro e invade casa de vendedora de sorvetes na Grande São Paulo Briga entre alunas em escola da zona leste de SP termina com jovem ferida a golpes de tesoura Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal; quadro clínico é considerado delicado Jacaré ferido é resgatado em Lagoa Santa (MG) após três dias de tentativas de captura Grupo de amigos de SP desaparece após viajar a Icaraíma (PR) para cobrar dívida Carro de luxo cai em córrego e deixa dois mortos na zona sul de São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (7)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!