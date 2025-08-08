Carro de luxo cai em córrego e deixa duas vítimas fatais em São Paulo
BMW em alta velocidade colide com mureta na avenida Jornalista Roberto Marinho
Um grave acidente envolvendo um carro de luxo resultou na morte de duas pessoas na zona sul de São Paulo. Durante a madrugada, uma BMW trafegava em alta velocidade pela avenida Jornalista Roberto Marinho quando colidiu com uma mureta de concreto e caiu em um córrego próximo ao rio Pinheiros.
Apesar das tentativas de frenagem do motorista, o veículo atingiu um poste antes de cair no córrego. As vítimas foram resgatadas das ferragens e levadas ao hospital local, mas não resistiram aos ferimentos.
Familiares presentes no local relataram que o veículo é avaliado em cerca de R$ 1 milhão e pode facilmente alcançar velocidades superiores a 200 km/h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está removendo o carro com auxílio de um guincho. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
