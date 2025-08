Carro desgovernado quase atinge grupo em churrasco em São Paulo Motorista perde controle e colide com veículo próximo a amigos em calçada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 12h44 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um acidente em São Paulo quase resultou em tragédia quando um carro desgovernado se aproximou de um grupo de amigos que fazia churrasco em uma calçada. O motorista, dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e colidiu com outro carro nas proximidades. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O grupo, que incluía um cachorro, conseguiu escapar ileso do incidente. O motorista foi levado à delegacia para esclarecimentos, mas ainda não se sabe se ele havia consumido álcool. A colisão interrompeu a confraternização dos amigos, mas, felizmente, não houve vítimas.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!