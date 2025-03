Carro furtado em estacionamento gera disputa por indenização de R$ 66 mil Proprietária busca compensação integral após furto em Santo Amaro, na zona sul de SP Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h03 ) twitter

Carro é furtado de estacionamento e dona luta para receber R$ 66 mil

Um carro foi furtado de um estacionamento em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, sem sinais de arrombamento. Moema Santos Araújo, dona do veículo, busca uma indenização de R$ 66 mil pelo prejuízo.

Erasmo de Assis, dono do estacionamento, suspeita do envolvimento de um funcionário que tinha acesso às chaves do local. Ele enviou uma carta ao delegado responsável pela investigação acusando o funcionário Osvaldo. Câmeras de segurança registraram um homem saindo com o carro durante a madrugada.

Moema e seu marido descobriram o furto ao tentarem usar o carro no final do dia. Eles pagavam uma mensalidade para estacionar no local e não foram informados sobre a ausência de seguro. Erasmo propôs um acordo inicial de R$ 60 mil, que foi recusado por Moema.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime.

