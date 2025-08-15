Carro voador causa destruição no Tucuruvi
Veículo em alta velocidade atinge 12 carros após saltar de valeta em São Paulo
Um carro em alta velocidade saltou de uma valeta no bairro do Tucuruvi, zona norte de São Paulo, causando um acidente impressionante. O veículo percorreu quase um quarteirão no ar antes de colidir com outros veículos estacionados na rua. O incidente foi registrado por câmeras de segurança e viralizou nas redes sociais.
Ao todo, o carro atingiu pelo menos 12 veículos, dos quais três foram considerados perda total. Apesar dos danos significativos, não houve vítimas fatais ou ferimentos graves entre as pessoas presentes na área, que inclui diversos comércios e um ponto de motoboys. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para entender como o veículo conseguiu tal feito.
