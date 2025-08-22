Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Carros acumulam mais de R$ 1 milhão em multas em São Paulo

Celta e Corolla somam mais de três mil infrações com licenciamento atrasado

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito
Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito

Dois veículos chamaram a atenção recentemente por acumularem multas que superam R$ 1 milhão. Um Celta e um Corolla juntos registraram mais de três mil infrações e foram apreendidos na Grande São Paulo e na capital, respectivamente.

O Celta, apreendido em Itapecerica da Serra, está com o licenciamento vencido desde 2015 e soma mais de 1.500 multas, totalizando R$ 527 mil em dívidas. Já o Corolla, localizado no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, está com o licenciamento atrasado desde 2018 e acumula R$ 583 mil em multas.

Assista ao vídeo - Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito

Veja também


Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.