Carros acumulam mais de R$ 1 milhão em multas em São Paulo
Celta e Corolla somam mais de três mil infrações com licenciamento atrasado
Dois veículos chamaram a atenção recentemente por acumularem multas que superam R$ 1 milhão. Um Celta e um Corolla juntos registraram mais de três mil infrações e foram apreendidos na Grande São Paulo e na capital, respectivamente.
O Celta, apreendido em Itapecerica da Serra, está com o licenciamento vencido desde 2015 e soma mais de 1.500 multas, totalizando R$ 527 mil em dívidas. Já o Corolla, localizado no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, está com o licenciamento atrasado desde 2018 e acumula R$ 583 mil em multas.
Assista ao vídeo - Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito
