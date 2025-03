Casal assalta casa enquanto mulher e criança dormiam em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h01 ) twitter

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança assaltando uma casa em São Paulo enquanto uma mulher e uma criança dormiam no imóvel. O homem arrombou a porta minutos antes da chegada da mulher e levou uma televisão, um micro-ondas e um videogame portátil. O prejuízo estimado é de quase R$ 10 mil. As imagens do crime, que mostram o casal chegando abraçado em um carro cinza, estão com a polícia, que investiga o caso.

