Casal de cadeirantes percorre o Brasil rumo ao Alasca

Sthéfanie Déa e John Ferraz superam desafios em carro adaptado

Casal de cadeirantes cruza o Brasil em carro adaptado e sonha em chegar ao Alasca
Sthéfanie Déa e John Ferraz, um casal de cadeirantes, decidiram transformar suas vidas em uma viagem contínua pelo Brasil em um carro adaptado. Há um ano, venderam a casa e já percorreram 20 estados brasileiros, enfrentando desafios diários de acessibilidade como a falta de banheiros adaptados e calçadas inadequadas.

A jornada começou no Distrito Federal e passou por estados como Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão e outros do nordeste até chegar ao sudeste e sul do país. O casal planeja seguir até o Alasca, financiando a viagem através de redes sociais e doações. Compartilhando suas experiências online, eles inspiram outros a viver sem limites.

