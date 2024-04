Caso Ágatha: após 20 dias desaparecida, menina é encontrada em MG

Alto contraste

Menina Ágatha Sofia é encontrada em Governador Valadares (MG)

A menina Ágatha Sofia, de apenas 3 anos, foi localizada em Governador Valadares (MG), após passar 20 dias desaparecida. A criança foi raptada em frente a casa onde morava com a família acolhedora, na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, no dia 11 de janeiro. O Balanço Geral vai até Minas Gerais para apurar novos detalhes sobre o caso.

Emily Santos Saraiva, de 18 anos, mãe biológica da menina, perdeu a guarda da criança supostamente por maus-tratos. A partir disso, Ágatha passou a viver com outra família, mas a opção não foi bem aceita pela mãe que, segundo as investigações, foi responsável por raptar a menina com seu namorado.

