Caso Edson Davi: banhistas revelam que menino queria uma prancha para entrar no mar A polícia carioca localizou a família de argentinos que viu a criança pela última vez, mas os parentes do garoto não aceitam a hipótese de afogamento

A família do garoto não aceita a linha de investigação das autoridades A família do garoto não aceita a linha de investigação das autoridades (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso do menino Edson Davi, de apenas 6 anos, visto pela última vez na quinta-feira (4), na praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 4, zona oeste do Rio de Janeiro.

A mãe do garoto contou que ele estava na areia próximo à barraca do pai, até que um funcionário do comércio avisou que viu Edson brincando com outras duas crianças e um "gringo". Depois disso, ele sumiu.

Quando seu pai registrou o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e começaram as buscas pelo mar e por toda a faixa de areia da região.

Além disso, a mãe relatou um possível sequestro. Com isso, os agentes da 16ª DP da Barra da Tijuca iniciaram as apurações de informação por meio da análise do circuito de segurança local e imagens gravadas por um banhista com o celular, que mostram o menino próximo às ondas, momentos antes do sumiço, sozinho.

O desaparecimento completou uma semana e, agora, a principal linha de investigação é que Davi tenha se afogado. Porém, a família do garoto não aceita essa hipótese, e ainda acredita que ele tenha sido sequestrado.

Desde o sumiço do garoto, a barraca do seu pai na praia permanece fechada. Também próximo ao local onde ele brincava, fica um posto onde os bombeiros, segundo testemunhas, alertaram o menino para ficar longe do mar, por perigos de afogamento.

A equipe da RECORD conversou com o pai de Edson Davi, que relatou a dificuldade do processo de buscas pelo filho. "Estou aqui o dia todo procurando por respostas", desabafou. Disse, também, que espera pelo melhor e acredita que o garoto será achado com vida.

Enquanto isso, câmeras de segurança de cinco pontos diferentes da orla da Barra continuam sendo analisadas. O objetivo é verificar se havia algum veículo suspeito que poderia ter levado Davi, como os pais acreditam.

Em uma última atualização, a polícia localizou a família de argentinos que brincou com o menino na areia, logo antes do sumiço. O garoto teria pedido uma prancha emprestada para várias pessoas, na intenção de entrar no mar turbulento com os amigos que conheceu na praia.

Apesar dos familiares do desaparecido descordarem, a hipótese do afogamento ainda é a principal na linha das investigações para o Corpo de Bombeiros.

As buscas continuam e os militares contam com motos aquáticas e botes, além de apoio aéreo para vasculhar o litoral carioca.

