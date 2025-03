Caso Gritzbach: polícia conclui inquérito sobre execução de delator do PCC Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h00 ) twitter

Depois de quatro meses de investigação, a polícia concluiu o inquérito e indiciou seis pessoas suspeitas de envolvimento na execução do delator do PCC, Vinicius Gritzbach. O empresário foi morto ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Dos seis indiciados, três são policiais militares. A conclusão da polícia é que Gritzbach foi morto por vingança, depois da morte de dois integrantes do PCC: Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. Segundo a investigação, o mandante do crime é Emilio Carlos Gongorra Castilho. Ele teria contado com a ajuda de Diego dos Santos Amaral e Kauê Amaral. A execução de Gritzbach teria sido encomendada por R$ 3 milhões.

