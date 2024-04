Caso Julieta: suspeita de assassinar artista publica foto com roupa da vítima

O Balanço Geral trouxe novas informações sobre o assassinato brutal de Julieta Ines Hernandez, de 38 anos, também conhecida como a "Palhaça Jujuba". A artista foi encontrada morta na cidade Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. A mulher saiu de bicicleta do Rio de Janeiro com objetivo de chegar na Venezuela, seu país de origem, para fazer uma visita à mãe. Entenda o caso a seguir