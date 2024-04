Caso Verônica: vítima fala com a polícia momentos antes de ser morta Segundo a investigação, ela disse que estava trancada após discutir com o esposo; marido nega envolvimento no crime

O Balanço Geral acompanha o misterioso caso da morte da empresária Verônica Zanoni, de 28 anos, encontrada caída em casa na noite do dia 23 de dezembro, no Pará. Ela chegou a ser socorrida pelo marido e também empresário, Ariel Zanoni, mas não resistiu.

Segundo a investigação, Ariel ligou para a polícia às 20h03 daquela noite informando que tinha ido ao supermercado e, ao retornar, encontrou a esposa sem vida na casa onde o casal estava com as duas crianças, localizada nos fundos da filial da loja de produtos natural que os dois possuíam.

O local tinha câmeras internas e mostraram o momento em que o esposo tenta reanimá-la com massagens cardíacas. A polícia começou a investigar e pediu as imagens que antecedem a queda dela, mas esse flagrante não existe.

O momento exato do ocorrido não foi filmado porque, segundo o empresário, eles tinham por hábito cobrir a câmera para preservar a intimidade do casal. Em entrevista, Ariel reiterou que não tem envolvimento na morte da mulher e que, além de estar vivendo o luto pela perda de Verônica, também vem sofrendo ameaças e acusações injustas.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Parauapebas (PA) está com todas as gravações. Ariel já foi ouvido pela delegada, que não encontrou elementos para pedir a prisão dele.

Um dos pontos que chamou atenção no caso foi o fato de Verônica ter ligado para a polícia momentos antes de ser encontrada morta, dizendo que estava trancada e havia discutido com o marido. Ariel negou qualquer desentendimento com a mulher. Na mesma ocasião, a vítima ligou para uma amiga pedindo indicação de um chaveiro, porque o esposo tinha levado as duas chaves da porta por engano.

Após encontrarem o corpo, a perícia fez exame de necrópsia e o laudo atestou a causa da morte: asfixia mecânica, fratura cervical e estrangulamento, indiciando um homicídio. Desde então, o marido começou a ser tratado como suspeito pelos familiares de Verônica. Tanto ela, quanto o empresário, passaram por exame de corpo de delito e nenhuma lesão que indicasse violência foi constatada.

Segundo a defesa de Ariel, a criança de dois anos, filha do casal, teria presenciado a morte da mãe e relatou em detalhes a uma psicóloga, a pedido da investigação. A polícia aguarda o resultado da perícia criminal para concluir o inquérito.

Assista à reportagem completa:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

