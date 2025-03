Caso Vitória: amigo de Maicol é levado algemado à delegacia após briga em Cajamar (SP) Amigo do suspeito se envolve em agressão e acusações sobre o caso Vitória Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h53 ) twitter

Amigo de Maicol dos Santos é levado algemado à delegacia por briga com conhecido

Cícero, amigo de Maicol dos Santos, foi levado algemado para a delegacia após se envolver em uma briga com um conhecido em Cajamar. A discussão entre os dois incluiu acusações sobre envolvimento no caso do assassinato da jovem Vitória. A Guarda Civil Municipal foi chamada devido ao estado alterado de Cícero e decidiu algemá-lo para levá-lo à delegacia.

A confusão aconteceu na rua e envolveu agressões físicas. Cícero já havia prestado depoimento anteriormente sobre o caso Vitória e estava embriagado no momento da briga. O conhecido de Cícero, identificado como Matheus, também foi levado para prestar esclarecimentos. Ambos são conhecidos na região e tinham ligação com a jovem Vitória e sua família.

Na delegacia, Cícero pode ser ouvido novamente sobre o caso Vitória, caso esteja em condições de prestar depoimento. O inquérito sobre o assassinato da jovem está próximo de ser concluído, aguardando apenas a chegada de laudos periciais que podem esclarecer detalhes cruciais para a investigação.

