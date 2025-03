Caso Vitória: exame necroscópico revela causa da morte de adolescente Jovem de 17 anos sofreu hemorragia traumática devido a ferimentos cortantes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 15h41 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h41 ) twitter

Exame necroscópico aponta que Vitória morreu em decorrência de hemorragia traumática

O exame necroscópico realizado no corpo de Vitória Regina, de 17 anos, concluiu que a causa da morte foi uma hemorragia traumática provocada por ferimentos de um objeto cortante. Os ferimentos foram localizados entre o ouvido e o pescoço, acima da clavícula esquerda e na lateral do tórax, afetando a artéria aorta. Não foram encontrados sinais de violência sexual no exame.

Os danos significativos à artéria aorta comprometeram o transporte de oxigênio no organismo. Além disso, lesões foram detectadas na parte superior do pulmão esquerdo. A perita médica doutora Caroline analisou a presença de álcool no corpo, esclarecendo que essa detecção pode resultar da decomposição natural do corpo em vez de consumo prévio de álcool.

