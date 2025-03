Caso Vitória: idosa encontrada morta cumpriu pena por tráfico de drogas há 30 anos Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/03/2025 - 16h15 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h44 ) twitter

Edna Silva, de 65 anos, encontrada morta próximo ao corpo de Vitória em Cajamar (SP), já teve passagens pela polícia. Em 1991 e 1993, ela foi condenada à prisão por tráfico de drogas e cumpriu as penas em penitenciárias de Cajamar e Mairiporã, na Grande São Paulo. Edna morava em Cajamar havia mais de 30 anos e fazia bicos para sobreviver. Um dos trabalhos que prestou foi à mãe do padrasto de Maicol, suspeito preso no caso Vitória. Edna foi vista pela última vez por uma amiga, a quem pediu dinheiro para pagar sua passagem na ida a um distrito vizinho, em Cajamar, onde ela iria sacar a sua aposentadoria. Isso foi no dia 26 de fevereiro, quando Vitória desapareceu.

