Celular de suspeito no caso Vitória é apreendido com imagens do trajeto da adolescente

O perito Renato Pattoli, da delegacia de Franco da Rocha (SP), informou que o exame de luminol no carro branco de um amigo da vítima não encontrou vestígios de sangue. Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (DEMACRO), revelou que o celular do proprietário do carro, já sob análise, continha gravações desde o ponto de ônibus até a casa da vítima. Testemunhas viram o carro parado perto do local onde a vítima desceu e relataram uma discussão na residência do suspeito.

