Chaveiro desaparece após entrar em carro de aplicativo em SP
Família teme golpe após Denilson deixar veículo na zona norte
Denilson, chaveiro de 22 anos, foi visto pela última vez entrando em um carro de aplicativo no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Investigadores descobriram que ele desceu do veículo após apenas dois quilômetros. A família suspeita que ele possa ter sido vítima de um golpe, já que o cartão bancário foi usado indevidamente e houve tentativa de empréstimo em seu nome.
Cleide Rodrigues, mãe de Denilson, relatou que ao ligar para o celular do filho, um estranho atendeu dizendo ter comprado o aparelho na região da Sé. A polícia investiga o caso para descobrir o paradeiro de Denilson e entender as circunstâncias do desaparecimento.
