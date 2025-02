Chemsex: entenda a prática que cresce em São Paulo e preocupa autoridades Jovens usam metanfetamina para potencializar atos sexuais em motéis da capital paulista; prática causa alucinações ao usuário Balanço Geral|R7 20/01/2025 - 14h36 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h36 ) twitter

A expansão do consumo e venda de metanfetamina em São Paulo preocupa as autoridades. Reprodução/RECORD

O Balanço Geral mostrou que jovens têm se arriscado ao usar a metanfetamina para potencializar atos sexuais em motéis da cidade de São Paulo (SP). A prática recebeu o nome de chemsex, ou sexo químico, e tem chamado a atenção das autoridades.

Nos encontros marcados em suítes no bairro da Bela Vista, testemunhas relatam que os quartos muitas vezes ficam abertos para ser possível conhecer outras pessoas. O público que utiliza a droga marca geralmente encontros via aplicativo de relacionamento ou em baladas.

A metanfetamina faz parte das anfetaminas e é considerada um psicoativo que age no sistema nervoso central e provoca a hiperestimulação das sensações do cérebro humano, causando agitação, euforia e alucinação no usuário.

Após ganhar espaço nas festas brasileiras de música eletrônica e em raves, a droga, também conhecida como cristal, tina ou ice, é frequentemente associada ao álcool, o que aumenta ainda mais os riscos ao usuário.

O psiquiatra Djacir Figueiredo Neto alerta que o uso desenfreado pode desencadear quadros de transtorno de humor, caso haja predisposição ao usuário: “Tem o potencial de provocar perturbações psíquicas e mentais”.

A polícia encontrou laboratórios de metanfetamina ligados a uma famosa facção de São Paulo. Há suspeitas, de que um cartel mexicano tem auxiliado e ensinado membros do crime local a produzir e distribuir a droga.

“A partir do momento que não se tem a logística de trazer a droga de fora, há a possibilidade de baixar o custo e aumentar a margem de lucro”, afirmou o delegado Fabiano Barbeiro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

A metanfetamina, que antes era rara no Brasil, agora pode ser encontrada com mais facilidade. E com as câmeras de segurança dos motéis sempre “fora de serviço”, o trabalho das autoridades para pegar os traficantes é dificultado. O uso dessa droga para práticas sexuais segue crescendo e preocupando as autoridades de saúde, e as forças policiais da cidade de São Paulo.

