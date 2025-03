Cinco pessoas detidas são após dirigirem carro de luxo sem permissão em Taboão da Serra (SP) Carro avaliado em mais de R$ 250 mil foi levado após proprietário deixar chave sobre o pneu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h40 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h40 ) twitter

Cinco pessoas são detidas dirigindo carro de luxo do vizinho sem a permissão dele em Taboão da Serra (SP)

Na madrugada desta sexta-feira (28), cinco pessoas foram detidas em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, por dirigirem sem permissão um carro de luxo de um vizinho. O proprietário, que celebrava a vitória do Corinthians no Campeonato Paulista, deixou a chave sobre o pneu do veículo em seu condomínio.

Os vizinhos aproveitaram a oportunidade para dar uma volta com o carro durante a madrugada. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle e colidiu com a traseira de um ônibus na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A Guarda Civil foi acionada e conseguiu interceptar o veículo.

Entre os detidos estavam três adultos e dois menores de idade. Todos foram encaminhados ao distrito policial local para prestar depoimento ao delegado responsável pelo caso.

