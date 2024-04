Clientes dizem que foram enganados por ateliê de Suzane Richthofen

O Cidade Alerta acompanha o caso que chocou Holambra, no interior de São Paulo. A misteriosa morte de Vanessa Rocha, de 31 anos, pode estar prestes a ser desvendado. A mulher vivia um relacionamento com José Roberto Freitas, de 59 anos, e foi encontrada sem vida na casa do companheiro, o único e principal suspeito do crime, saiba mais