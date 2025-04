Clientes reagem a tentativa de assalto em adega no Capão Redondo Assaltantes foram dominados por clientes; um fugiu após fingir desmaio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 15h52 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h52 ) twitter

Criminosos apanham de clientes em tentativa de assalto em adega na zona sul de São Paulo

Três homens tentaram roubar uma adega no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Durante o assalto à luz do dia, um dos ladrões estava com uma arma de brinquedo e acabou sendo dominado após deixá-la cair. Os clientes reagiram rapidamente e conseguiram deter dois dos criminosos. O terceiro bandido escapou após fingir estar desmaiado.

O homem que anunciou o assalto vestia uma camiseta vermelha e hesitou durante a ação, perdendo controle da situação. Após a queda da arma, um cliente interveio, desencadeando uma reação coletiva contra os assaltantes. Imagens capturaram momentos do tumulto que durou cerca de quatro minutos.

A polícia está em busca do criminoso foragido. A ação rápida dos clientes foi crucial para impedir maiores danos ao estabelecimento, garantindo que nenhum item fosse levado.

Assista em vídeo - Criminosos apanham de clientes em tentativa de assalto em adega na zona sul de São Paulo

