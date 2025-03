Conclusão do inquérito do caso Vitória está próxima Advogado da família de Vitória Regina prevê fim das investigações até sexta-feira (21) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h50 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h50 ) twitter

‘Inquérito do caso Vitória está muito perto do fim’, afirma o advogado Fábio Costa

O inquérito sobre a morte de Vitória Regina, jovem de 17 anos em Cajamar (SP), está prestes a ser concluído. Fábio Costa, advogado da família, afirmou que os laudos periciais pendentes devem ser entregues até sexta-feira (21). Esses documentos são cruciais para determinar as acusações formais.

Os possíveis crimes incluem feminicídio, tortura e ocultação de cadáver. Dependendo dos laudos periciais, podem surgir acusações de associação criminosa ou estupro de vulnerável. A expectativa é que esses resultados esclareçam detalhes importantes do caso. A presença do pai de Vitória na delegacia é aguardada enquanto as investigações continuam a atrair atenção significativa.

Assista em vídeo - ‘Inquérito do caso Vitória está muito perto do fim’, afirma o advogado Fábio Costa

