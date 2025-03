Confissão de Maicol contraria orientação de advogados; veja detalhes Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 08h20 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h00 ) twitter

A confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos de que matou a jovem Vitória Regina de Sousa contrariou a orientação da defesa dele. Com a insistência do suspeito de assumir a autoria do crime, os advogados se retiraram da delegacia e outra profissional da área foi acionada para ouvir o depoimento.

Segundo o advogado Flávio Ubirajara, a suposta confissão ocorreu sem a presença dos advogados constituídos, o que seria ilegal por ter sido realizada durante a madrugada.

A Polícia Civil defende a legalidade do procedimento, alegando que Maicol confessou na presença de um advogado dativo. A defesa contesta essa versão, destacando a importância da presença dos advogados oficiais para garantir os direitos do suspeito.

