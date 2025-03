Confissão de Maicol gera dúvidas na investigação do assassinato em Cajamar Família de Vitória questiona versão apresentada pelo suspeito e pede reconstituição Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 16h41 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: Balanço Geral analisa confissão de Maicol com indícios levantados pela investigação

Maicol Salles dos Santos confessou ter assassinado Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar. A polícia considera a confissão como o desfecho da investigação, mas a família da vítima ainda questiona essa versão devido a contradições entre o depoimento de Maicol e os elementos levantados durante o inquérito.

De acordo com a polícia, ele agiu sozinho e suas declarações são consistentes com as evidências encontradas. No entanto, a família de Vitória acredita que uma única pessoa não poderia ter cometido o crime sem ajuda externa, dadas as circunstâncias do caso.

A confissão ocorreu após um dia movimentado na delegacia. Os advogados de Maicol negaram inicialmente que ele tivesse admitido o crime. Ele alegou que conhecia Vitória e que o crime foi motivado por ameaças feitas por ela. Embora a polícia não tenha encontrado provas desse relacionamento, Maicol insiste que eles tinham um envolvimento.

A versão dele sobre a noite do crime inclui detalhes sobre um encontro em um ponto de ônibus e uma discussão que teria levado ao assassinato. A polícia encontrou inconsistências entre a confissão de Maicol e as evidências, como a quantidade de ferimentos no corpo de Vitória e as condições em que foi encontrado.

‌



A confissão levanta novas questões sobre o caso, enquanto a família de Vitória continua buscando respostas e pede uma reconstituição detalhada dos acontecimentos.

Assista em vídeo - Exclusivo: Balanço Geral analisa confissão de Maicol com indícios levantados pela investigação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!