Confissão de Maicol no caso Vitória surpreende defesa e polícia Maicol Salles dos Santos admite assassinato de adolescente em Cajamar (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h38 )

Caso Vitória: após confissão, polícia conclui que Maicol agiu sozinho e que não houve abuso sexual

Maicol Salles dos Santos confessou ter assassinado a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar, São Paulo. A confissão inesperada pegou sua própria defesa e a polícia de surpresa. Na noite do crime, Maicol encontrou Vitória perto de sua casa e a levou em seu carro. Durante uma discussão no veículo, ele a esfaqueou.

A perícia já havia descoberto que Maicol monitorava Vitória há meses usando um perfil falso em redes sociais. Cícero, amigo de Maicol, esteve na delegacia após se envolver em um incidente com uma testemunha-chave do caso. Ele negou qualquer ligação com o crime.

Os investigadores concluíram que Maicol agiu sozinho e que não houve abuso sexual contra Vitória. Após a confissão, a polícia conduziu uma operação para verificar as informações fornecidas por Maicol e reconstruir a cronologia dos eventos que levaram ao assassinato.

